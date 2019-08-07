Александр Лукашенко подписал указ № 301 "Об инновационных проектах". Д

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом утверждаются дополнения и изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы.

Указом скорректирован перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны. В этот список включен 21 новый проект. Также дополняется перечень мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Беларуси.

Утверждается использование средств инновационных фондов на финансирование девяти проектов расположенных в регионах организаций, например, открытых акционерных обществ "Борисовский завод "Автогидроусилитель", "Красный пищевик", "Оршанский инструментальный завод", "Барановичский завод станкопринадлежностей".

Ожидается, что принятие указа будет способствовать развитию инновационной деятельности в отраслях и регионах, позволит направить необходимые ресурсы для создания высокотехнологичных производств, развития субъектов инновационной инфраструктуры.