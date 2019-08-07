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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БОЛЕЕ 20 НОВЫХ ПРОЕКТОВ ВКЛЮЧЕНЫ В ГОСПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НА 2016-2020 ГОДЫ
11:41 08.08.2019
Александр Лукашенко подписал указ № 301 "Об инновационных проектах". Д
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом утверждаются дополнения и изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы.
Указом скорректирован перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны. В этот список включен 21 новый проект. Также дополняется перечень мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Беларуси.
Утверждается использование средств инновационных фондов на финансирование девяти проектов расположенных в регионах организаций, например, открытых акционерных обществ "Борисовский завод "Автогидроусилитель", "Красный пищевик", "Оршанский инструментальный завод", "Барановичский завод станкопринадлежностей".
Ожидается, что принятие указа будет способствовать развитию инновационной деятельности в отраслях и регионах, позволит направить необходимые ресурсы для создания высокотехнологичных производств, развития субъектов инновационной инфраструктуры.
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