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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РАСШИРЕНЫ ЗОНА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗВИЗА В БРЕСТСКОЙ И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТЯХ
09:33 08.08.2019
Александр Лукашенко подписал указ № 300 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ будет действовать вместо указа № 462 от 26 декабря 2017 года.
Ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию "Брест – Гродно". В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.
В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе ("Бенякони" и "Берестовица").
Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории "Брест – Гродно".
Принятие указа продолжает целенаправленные усилия белорусского государства по развитию трансграничных человеческих контактов, является свидетельством открытого и дружелюбного характера внешней политики Беларуси. Документ будет способствовать росту туристической привлекательности нашей страны и укреплению экономики приграничных регионов.
Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.
При этом сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск, что предусмотрено указом № 8 от 9 января 2017 года (с изменениями, вступившими в силу 24 июля 2018 года).
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