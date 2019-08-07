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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ СЛУЖБУ
16:41 07.08.2019

Министерство труда и социальной защиты и Министерство здравоохранения Беларуси 23 июля 2019 г. приняли постановление №40/71 «О направлении на медицинское освидетельствование граждан, проходящих альтернативную службу».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлена форма направления на медицинское освидетельствование гражданина, проходящего альтернативную службу, а также утверждены:

Инструкция о порядке направления на медицинское освидетельствование граждан, проходящих альтернативную службу;

Инструкция о порядке оформления форм документов, необходимых для направления на медицинское освидетельствование граждан, проходящих альтернативную службу.

Согласно Инструкции о порядке направления на медицинское освидетельствование граждан, проходящих альтернативную службу, медицинское освидетельствование проводится по направлению органа по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения организации, в которой гражданин проходит альтернативную службу.

Проходящим альтернативную службу гражданам для получения направления необходимо обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите с письменным заявлением и выпиской из медицинских документов по установленной форме.

Направление выдается в течение 3 рабочих дней.

Медицинское освидетельствование проводится врачебной комиссией с правами военно-врачебной комиссии военного комиссариата (обособленного подразделения военного комиссариата) района (города) по месту прохождения гражданином альтернативной службы.

Во врачебную комиссию должны быть предоставлены: удостоверение гражданина, проходящего альтернативную службу; направление на медицинское освидетельствование по установленной форме; выписка из медицинских документов; справка об обстоятельствах получения гражданином, проходящим альтернативную службу, увечья (ранения, травмы, контузии), а также о наличии (отсутствии) причинной связи увечья (ранения, травмы, контузии) с исполнением обязанностей альтернативной службы (при наличии); выписка из мотивированного заключения об обстоятельствах и причинной связи причинения вреда жизни или здоровью гражданина, проходящего альтернативную службу, с исполнением им обязанностей альтернативной службы (при наличии).

Постановление вступает в силу с 8 августа 2019 г.
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