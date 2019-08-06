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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА «О ТУРИЗМЕ»
12:40 07.08.2019
Подведены итоги публичного обсуждения проекта Закона Беларуси «О туризме», направленного на совершенствование механизмов ведения туристической деятельности на территории республики, а также правовой защиты прав и законных интересов потребителей туристических услуг с учетом практики применения текущего Закона Республики Беларусь «О туризме».
Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, публичное обсуждение осуществлялось на Правовом форуме Беларуси с 12 по 28 июля 2019 г. Помимо этого, предложения по проекту направлялись непосредственно в адрес Министерства спорта и туризма посредством письменных и электронных обращений.
Количество участников публичного (общественного) обсуждения не было ограничено, любое лицо могло направить свои предложения и замечания по проекту. При обсуждении проекта на Правовом форуме Беларуси оставлено 23 комментария.
Наиболее актуальными вопросами в ходе публичного обсуждения проекта стали:
вопросы разграничения ответственности турагентов и туроператоров (порядок определения солидарности ответственности данных субъектов) и внесение в этой связи возможных изменений в договорные отношения между субъектом и участником туристической деятельности;
введение институтов финансовой ответственности туроператоров (договор страхования гражданской ответственности, банковская гарантия, фонд персональной ответственности);
актуальность понятий «турагент» и «туроператор», «турагентская деятельность» и «туроператорская деятельность».
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