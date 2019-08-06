Подведены итоги публичного обсуждения проекта Закона Беларуси «О туризме», направленного на совершенствование механизмов ведения туристической деятельности на территории республики, а также правовой защиты прав и законных интересов потребителей туристических услуг с учетом практики применения текущего Закона Республики Беларусь «О туризме».

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, публичное обсуждение осуществлялось на Правовом форуме Беларуси с 12 по 28 июля 2019 г. Помимо этого, предложения по проекту направлялись непосредственно в адрес Министерства спорта и туризма посредством письменных и электронных обращений.

Количество участников публичного (общественного) обсуждения не было ограничено, любое лицо могло направить свои предложения и замечания по проекту. При обсуждении проекта на Правовом форуме Беларуси оставлено 23 комментария.

Наиболее актуальными вопросами в ходе публичного обсуждения проекта стали:

вопросы разграничения ответственности турагентов и туроператоров (порядок определения солидарности ответственности данных субъектов) и внесение в этой связи возможных изменений в договорные отношения между субъектом и участником туристической деятельности;

введение институтов финансовой ответственности туроператоров (договор страхования гражданской ответственности, банковская гарантия, фонд персональной ответственности);

актуальность понятий «турагент» и «туроператор», «турагентская деятельность» и «туроператорская деятельность».