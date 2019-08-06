Министерство образования на основании Кодекса Республики Беларусь об образовании постановлением № 38 от 17 апреля 2019 г. утвердило образовательные стандарты высшего образования I ступени.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом утверждены образовательные стандарты высшего образования I ступени по следующим специальностям:

«Управление инновационными проектами промышленных предприятий»;

«Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии»;

«Технология машиностроения»;

«Материаловедение в машиностроении»;

«Технологическое оборудование машиностроительного производства»;

«Машины и технология обработки материалов давлением»;

«Оборудование и технология сварочного производства»;

«Машины и технология литейного производства»;

«Низкотемпературная техника»;

«Упаковочное производство (по направлениям)»;

«Торговое оборудование и технологии»;

«Вакуумная и компрессорная техника»;

«Дизайн производственного оборудования»;

«Городской электрический транспорт»;

«Автосервис»;

«Механические и электромеханические приборы и аппараты»;

«Оптико-электронные и лазерные приборы и системы»;

«Информационно-измерительная техника»;

«Биотехнические и медицинские аппараты и системы»;

«Техническое обеспечение безопасности»;

«Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)»;

«Технология и оборудование ювелирного производства»;

«Производство экспозиционно-рекламных объектов»;

«Автоматизированные электроприводы»;

«Промышленные роботы и робототехнические комплексы»;

«Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов»;

«Интегральные сенсорные системы»;

«Компьютерная мехатроника».

На все специальности высшего образования I ступени могут поступать лица, которые имеют общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим документом об образовании.

Для каждого образовательного стандарта установлены специальность и ее характеристики; квалификация; область применения; требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего образования I ступени; общие цели подготовки специалиста; формы получения высшего образования I ступени (очная и заочная); сроки получения высшего образования I ступени; сфера, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности специалиста; требования к учебно-программной документации и результатам обучения, куда входят наименования учебных дисциплин по специальности; общие требования к формам и средствам диагностики компетенций (устная, письменная, устно-письменная, техническая формы), а также итоговой аттестации и т.д.

Постановление согласовано Министерством промышленности Республики Беларусь и вступило в силу после официального опубликования.