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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ
09:19 07.08.2019
Министерство образования на основании Кодекса Республики Беларусь об образовании постановлением № 38 от 17 апреля 2019 г. утвердило образовательные стандарты высшего образования I ступени.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом утверждены образовательные стандарты высшего образования I ступени по следующим специальностям:
«Управление инновационными проектами промышленных предприятий»;
«Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии»;
«Технология машиностроения»;
«Материаловедение в машиностроении»;
«Технологическое оборудование машиностроительного производства»;
«Машины и технология обработки материалов давлением»;
«Оборудование и технология сварочного производства»;
«Машины и технология литейного производства»;
«Низкотемпературная техника»;
«Упаковочное производство (по направлениям)»;
«Торговое оборудование и технологии»;
«Вакуумная и компрессорная техника»;
«Дизайн производственного оборудования»;
«Городской электрический транспорт»;
«Автосервис»;
«Механические и электромеханические приборы и аппараты»;
«Оптико-электронные и лазерные приборы и системы»;
«Информационно-измерительная техника»;
«Биотехнические и медицинские аппараты и системы»;
«Техническое обеспечение безопасности»;
«Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)»;
«Технология и оборудование ювелирного производства»;
«Производство экспозиционно-рекламных объектов»;
«Автоматизированные электроприводы»;
«Промышленные роботы и робототехнические комплексы»;
«Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов»;
«Интегральные сенсорные системы»;
«Компьютерная мехатроника».
На все специальности высшего образования I ступени могут поступать лица, которые имеют общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим документом об образовании.
Для каждого образовательного стандарта установлены специальность и ее характеристики; квалификация; область применения; требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего образования I ступени; общие цели подготовки специалиста; формы получения высшего образования I ступени (очная и заочная); сроки получения высшего образования I ступени; сфера, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности специалиста; требования к учебно-программной документации и результатам обучения, куда входят наименования учебных дисциплин по специальности; общие требования к формам и средствам диагностики компетенций (устная, письменная, устно-письменная, техническая формы), а также итоговой аттестации и т.д.
Постановление согласовано Министерством промышленности Республики Беларусь и вступило в силу после официального опубликования.
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