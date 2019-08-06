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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ НА БОРТАХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ БЕЛАРУСИ
16:15 06.08.2019
Александр Лукашенко 5 августа 2019 г. подписал указ № 296 «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов». Документ принят в целях расширения беспошлинной торговли при осуществлении международных воздушных перевозок пассажиров белорусскими авиационными организациями.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, указом установлено, что на бортах воздушных судов белорусских авиационных организаций, осуществляющих международные воздушные перевозки пассажиров (борта воздушных судов), разрешается реализация путем разносной торговли товаров, в том числе алкогольных напитков и табачных изделий, загруженных на борта воздушных судов из магазинов беспошлинной торговли для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза.
Данные товары будут реализовываться на бортах воздушных судов в соответствии с заключенными между владельцами магазинов беспошлинной торговли и белорусскими авиационными организациями договорами о сотрудничестве по организации торговли товарами на бортах воздушных судов.
Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и (или) табачными изделиями, выданное владельцу магазина беспошлинной торговли, предоставляет право осуществления разносной торговли на бортах воздушных судов алкогольными напитками и табачными изделиями.
Указ вступает в силу после его официального опубликования.
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