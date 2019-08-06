ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ НА БОРТАХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ БЕЛАРУСИ
16:15 06.08.2019

Александр Лукашенко 5 августа 2019 г. подписал указ № 296 «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов». Документ принят в целях расширения беспошлинной торговли при осуществлении международных воздушных перевозок пассажиров белорусскими авиационными организациями.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, указом установлено, что на бортах воздушных судов белорусских авиационных организаций, осуществляющих международные воздушные перевозки пассажиров (борта воздушных судов), разрешается реализация путем разносной торговли товаров, в том числе алкогольных напитков и табачных изделий, загруженных на борта воздушных судов из магазинов беспошлинной торговли для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Данные товары будут реализовываться на бортах воздушных судов в соответствии с заключенными между владельцами магазинов беспошлинной торговли и белорусскими авиационными организациями договорами о сотрудничестве по организации торговли товарами на бортах воздушных судов.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и (или) табачными изделиями, выданное владельцу магазина беспошлинной торговли, предоставляет право осуществления разносной торговли на бортах воздушных судов алкогольными напитками и табачными изделиями.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.08.2019
валюта курс
EUR 2.3013
USD 2.0526
RUB 3.1497
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3013 +0.0114
USD 2.0526 -0.0037
RUB 3.1497 -0.0141
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2960 2.3010
USD 2.0510 2.0540
RUB 3.1400 3.1530
подробнее

Конвертация в банках
на 06.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1220
EUR/RUB 72.8400 73.4000
USD/RUB 65.0000 65.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте