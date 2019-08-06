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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР БЕЛАРУСИ «СТРАНЫ МИРА»
15:02 06.08.2019
Постановлением Государственного комитета по стандартизации Беларуси № 30 от 29 мая 2019 г. внесены изменения в общегосударственный классификатор «Страны мира».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусмотрено изменение наименований некоторых государств: Македония – Республика Северная Македония; Королевство Свазиленд – Королевство Эсватини; Ливия – Государство Ливия; Республика Гайана – Кооперативная Республика Гайана.
Постановление вступит в силу с 1 сентября 2019 г.
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