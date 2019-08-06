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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН И НАЦБАНК ОБНОВИЛИ СТРАТЕГИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ ДО 2020 ГОДА
12:43 06.08.2019

Постановлением Совета министров и Национального банка №511/13 от 1 августа 2019 года обновлена стратегия финансового рынка Беларуси до 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, принятие постановления позволит задействовать неиспользуемый потенциал финансового рынка в развитии экономики, актуализировав стратегию и план мероприятий по ее реализации на оставшийся период до 2020 года с учетом уже достигнутых результатов и приоритетов в развитии финрынка.

Обновленная стратегия включает дополнительную систему мер для развития финансового рынка. В том числе предполагается развитие рынка акций с помощью расширения законодательных возможностей для продажи акций, принадлежащих государству, включая активизацию продажи на бирже госпакетов акций, как правило, организаций, где доля государства не превышает 50%. На рынке страховых услуг предусматривается стимулирование развития страхования жизни и дополнительной пенсии.

Планируется расширить инвестиционные возможности на финрынке и создать дополнительные условия для увеличения спроса на финансовые инструменты. Среди предложенных мер внедрение нового инфраструктурного института - квалифицированных инвесторов, профессионально рассчитывающих и управляющих рисками. Будет проработан вопрос об освобождении от налогообложения доходов иностранных организаций, полученных от предоставления синдицированных кредитов белорусским заемщикам.

Развитие рынка облигаций предусматривается через установление порядка эмиссии и обращения новых видов облигаций. Для белорусских эмитентов и инвесторов будут создаваться условия для доступа к международному рынку капитала.

Планируется также создание системы урегулирования проблемных банков.

Цифровые технологии на финрынке будут развивать через создание электронных площадок для торговли финансовыми услугами и инструментами, расширение использования информационных технологий в корпоративном управлении и на рынке страховых услуг. До 2020 года предусмотрена разработка законодательства, регулирующего деятельность сервисов онлайн-заимствования, которые финансируют физических и юридических лиц.

Будет продолжена работа по совершенствованию системы защиты прав потребителей финансовых услуг.

Актуализированная стратегия также содержит корректировки наименований, сроков выполнения, состава исполнителей отдельных пунктов плана мероприятий.
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