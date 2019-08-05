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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ И ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
10:44 06.08.2019
Александр Лукашенко 5 августа подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания седьмого созыва.
Как сообщает пресс-служба президента, они пройдут 7 и 17 ноября 2019 года соответственно.
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет контроль за исполнением законодательства о выборах.
Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания и обеспечить выполнение других отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Совет Республики.
В свою очередь государственные органы, иные организации должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей.
Совету министров поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обоих выборов за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы.
Указы вступают в силу со дня их официального опубликования.
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