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ШКОЛЬНИКИ И ВОСПИТАННИКИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ПОСЕЩАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - УКАЗ
09:52 06.08.2019
Школьники и воспитанники спортивных школ смогут на безвозмездной основе посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения. Соответствующий указ № 295 Александр Лукашенко подписал 5 августа.
Как сообщает пресс-служба президента, документ вносит изменения в указ от 29 марта 2012 года № 150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом" и направлен на повышение эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений, находящихся в государственной собственности.
Учитывая, что такие объекты содержатся за счет бюджетных средств, школьникам и воспитанникам спортивных школ предоставлена возможность доступа к ним на безвозмездной основе и без компенсации коммунальных и иных расходов для организованных занятий физической культурой и спортом.
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