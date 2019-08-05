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ДО 15 АВГУСТА ПРОВОДИТСЯ ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗВЕДЕНИЮ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В НЕВОЛЕ
17:09 05.08.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «Об изменении постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 16».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект постановления подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений в области содержания и разведения отдельных групп диких животных в неволе с учетом правоприменительной практики и устранения неоднозначного толкования отдельных норм.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 5 августа по 15 августа 2019 года включительно на электронный адрес: .
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