На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «Об изменении постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 16».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект постановления подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений в области содержания и разведения отдельных групп диких животных в неволе с учетом правоприменительной практики и устранения неоднозначного толкования отдельных норм.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 5 августа по 15 августа 2019 года включительно на электронный адрес: .