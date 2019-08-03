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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УВЕЛИЧЕНЫ НОРМЫ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
14:20 05.08.2019
Постановлением Совета министров № 504 от 31 июля 2019 года в Беларуси увеличены нормы расходов на питание отдельных категорий обучающихся в учреждениях образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, на питание в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных яслях-садах и детсадах, учебно-педагогических комплексах денежные нормы расходов выросли на 10%.
В среднем на 10% они увеличены для школьников, гимназистов, лицеистов и ряда других категорий учащихся.
На 7-10% выросли нормы расходов на питание в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью пребывания 6-8 часов (двухразовое питание), 9-10,5 часа (трехразовое питание), 12-24 часа (четырехразовое питание).
Кроме того, на 10% увеличены нормы в санаторных яслях-садах и детских садах, санаторных группах Республиканского центра для детей дошкольного возраста с нарушением слуха с длительностью пребывания 12-24 часа.
Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и размещено на сайте Министерства образования Беларуси.
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