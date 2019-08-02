На Национальном правовом интернет-портале Беларуси (pravo.by) 2 августа был опубликован Закон от 17 июля 2019 г. №232-З «Об изменении законов».

Как поясняет сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте, этот документ вносит изменения в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие ответственность за нарушения в сфере ведения охотничьего хозяйства и охоты. Она становится более дифференцированной и либерализируется по отношению к тем, кто допустил негрубые нарушения.

Статья 15.37 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты» теперь изложена в следующей редакции: «Охота без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения указанного нарушения, или без конфискации и с лишением специального права, на индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения указанного нарушения, или без конфискации, а на юридическое лицо – от трехсот до тысячи базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения указанного нарушения, или без конфискации».

Перемещение (транспортировка) или разделка диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей в случаях, запрещенных законодательными актами об охране и использовании животного мира, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от тридцати до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – от ста пятидесяти до пятисот базовых величин.

Нарушение порядка планирования изъятия охотничьих животных нормируемых видов либо условий ведения охотничьего хозяйства и охоты, установленных для охотохозяйственной зоны или другой единицы внутрихозяйственного деления территории, – влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин.

Ношение в охотничьих угодьях при осуществлении охоты на охотничьих животных ненормируемых видов патронов, снаряженных пулями или картечью, когда ношение таких патронов запрещено, за исключением случаев, когда оружие заряжено данными патронами, – влечет наложение штрафа в размере от трех до пятнадцати базовых величин.

Нарушение правил безопасности охоты, либо невыполнение или ненадлежащее выполнение руководителем охоты обязанностей, предусмотренных правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, либо невыполнение участником охоты законных указаний руководителя охоты – влекут предупреждение либо наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин.

Деяния, предусмотренные частями 4 и 5 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин или лишение специального права сроком на три месяца.

Нарушение должностным лицом пользователя охотничьих угодий порядка исправления ошибочных записей в охотничьей путевке, разрешении на добычу охотничьего животного и охотничьей путевке к нему либо порядка закрытия разрешения на добычу охотничьего животного и гашения талонов на провоз продукции охоты к данному разрешению, не повлекшее причинения вреда окружающей среде или ущерба пользователю охотничьих угодий, – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин.

Деяние, предусмотренное частью 7 настоящей статьи, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение либо повлекшее причинение вреда окружающей среде или ущерба пользователю охотничьих угодий, – влечет наложение штрафа в размере до сорока базовых величин.

Нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, за исключением совершения нарушений, предусмотренных частями 1-8 настоящей статьи, – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

В новой редакции статьи 15.37 части 1 и 2 почти не претерпели изменений, за исключением снижения планки штрафов для юридических лиц.

Что касается части 3 ст. 15.37 (в прежней редакции – нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, за исключением совершения нарушений, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи), то в новой редакции детализированы отдельные случаи, ранее попадавшие под действие одной части. Сейчас ее содержание развернуто до семи частей – с 3-й по 9-ю. Это сделано для того, чтобы каждый нарушитель понес наказание в соответствии с тяжестью (общественной опасностью) совершенного им.

Например, значительно смягчена ответственность охотников за нарушение правил безопасности охоты, незаконное ношение патронов, снаряженных пулями и картечью. Однако при повторении подобных нарушений в течение года охотнику, как и раньше, будет грозить штраф до 40 базовых величин или лишение специального права. А если в процессе охоты оружие было заряжено запрещенными боеприпасами, наступит еще более серьезная ответственность – по части 1 ст.15.37.

Также существенно смягчены санкции в отношении должностных лиц охотпользователей за негрубые нарушения правил ведения охотничьего хозяйства, ответственность юрлиц упразднена.

Максимальный штраф за другие незначительные нарушения правил (не подпадающие под действие частей 1-8 ст.15.37) снижен до 10 базовых величин, предусмотрено также взыскание в виде предупреждения.

Новая редакция статьи 15.37 КоАП вступила в силу 3 августа 2019 года. Начатые и неоконченные на этот момент административные процессы по данной статье будут рассматриваться с учетом более либеральной редакции.

Еще одна волна либерализации коснется тех, кто из-за нарушений на охоте, будет лишен специального права на охоту и, как следствие, лишится права на владение оружием. Если ранее обратиться за разрешением на хранение и ношение оружия такой человек мог только через 3 года, то теперь – сразу по истечении срока, на который он был лишен специального права на охоту (это может быть и 3 месяца). Нововведение предусмотрено изменениями, внесенными в статью 27 Закона Республики Беларусь «Об оружии»: «Гражданин, у которого аннулировано разрешение в связи с наложением административного взыскания в виде лишения специального права за нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, вправе вновь обратиться за получением разрешения на те типы гражданского оружия, право на которые он имел до аннулирования разрешения, после исполнения такого взыскания либо возникновения обстоятельств, при которых постановление о наложении такого взыскания не подлежит исполнению».