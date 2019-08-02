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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА ЖИВОТНОГО МИРА
16:38 02.08.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, подготовленного в целях совершенствования отношений по ведению государственного кадастра животного мира.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 2 августа по 12 августа 2019 года включительно на электронный адрес: .
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