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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА ЖИВОТНОГО МИРА

16:38 02.08.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, подготовленного в целях совершенствования отношений по ведению государственного кадастра животного мира. Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 2 августа по 12 августа 2019 года включительно на электронный адрес: .