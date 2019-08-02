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ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НАЙМА И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ЗДАНИЯХ ОРГАНОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЧС
13:45 02.08.2019

Изменяется порядок заключения договоров найма и пользования специальными жилыми помещениями в зданиях органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ № 288 подписал 1 августа Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ принят с целью упорядочить использование специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в административных и общественных зданиях органов и подразделений по ЧС, в том числе в зданиях пожарных депо.

В соответствии с указом разрешается на 5 лет заключать договоры найма в перечисленных помещениях с гражданами, которые в них проживают и при этом уже не состоят в трудовых (служебных) отношениях с органами и подразделениями по ЧС. Условием заключения договоров найма является отсутствие у этих граждан и (или) проживающих совместно с ними членов семьи в данном населенном пункте в собственности, владении и пользовании жилых помещений общей площадью 15 кв. м и более (в Минске – 10 кв. м и более) на одного человека. Также должны отсутствовать факты ухудшения жилищных условий в течение 5 лет до заключения договоров найма.

Предусмотрено, что с гражданами, которые надлежащим образом исполняют свои обязанности по найму помещения, будут заключены очередные договоры на новый срок.

С 1 октября 2019 года за пользование специальными жилыми помещениями установлена плата с применением понижающих коэффициентов. Порядок определения размера такой платы будет установлен правительством.

Указом также предписано, чтобы местные исполнительные и распорядительные органы восстановили на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства тех граждан, в отношении которых ранее приняты решения о снятии с данного учета либо переносе очередности в связи с проживанием в специальных жилых помещениях. Согласно указу, они будут восстановлены с даты их первоначальной постановки на такой учет.
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