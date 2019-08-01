Постановлением Совета министров № 505 от 31 июля 2019 г. утверждено Положение о порядке осуществления международной правовой защиты радиочастотных присвоений Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, в Положении вводятся новые термины и их определения: заявление радиочастотного присвоения, международная координация радиочастотного присвоения, регистрация (нотификация) радиочастотного присвоения, радиочастотное присвоение и специальное соглашение по использованию радиочастотного спектра.

Положением определяются мероприятия международной правовой защиты радиочастотных присвоений Республики Беларусь и конкретизируются полномочия Министерства связи и информатизации, Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций и Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации (республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ») по вопросам международной правовой защиты радиочастотных присвоений Республики Беларусь.

Положение также устанавливает порядок подготовки позиции Администрации электросвязи Республики Беларусь на мероприятиях международных организаций по вопросам регулирования, распределения и использования радиочастотного спектра, а также порядок подготовки и заключения специальных соглашений.