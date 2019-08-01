С 1 августа 2019 г. в Беларуси вводится ряд государственных стандартов для обеспечения безбарьерной среды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, данные стандарты разработаны Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС) в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.

Например, СТБ ISO 23599-2019 поможет незрячим людям лучше ориентироваться в пространстве, благодаря тактильным указателям, устанавливаемым на различных пешеходных поверхностях, в том числе в помещениях.

Повысить доступность лифтов для всех пассажиров, включая пассажиров с ограниченными возможностями, поможет применение СТБ EN 81-82-2019. При принятии решений по количеству и видам улучшений следует учитывать типовое использование лифта, существующую окружающую среду, предполагаемую вероятность использования лифта пассажирами с ограничениями жизнедеятельности с различными категориями нарушений.

Еще один стандарт, СТБ ISO 19026-2019, поможет решить проблемы, с которыми сталкиваются пожилые граждане, люди с инвалидностью при посещении общественных туалетов. В нем установлены требования к форме, цвету, расположению кнопок смыва и вызова в таких туалетах.

Методы испытаний и требования к конструкции, характеристикам и маркировке систем крепления кресел-колясок, используемых в транспортных средствах, установлены в СТБ ISO 10865-2-2019.

Технические требования и методы испытаний ассистивных устройств, которые относятся к медицинскому оборудованию, предусматривает СТБ EN 12182-2019. Примерами таких устройств являются ортопедические приспособления для ходьбы, кресла-коляски, протезы, ходунки, трости и другого медоборудования.

Вышеперечисленные стандарты разработаны с учетом пожеланий и предложений общественных объединений инвалидов и других заинтересованных организаций. Они соответствуют современным международным и европейским требованиям.