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ТАРИФ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЕТСЯ ПОЧТИ НА 19%
12:08 01.08.2019
В Беларуси тариф на транспортировку газа по распределительным трубопроводам повышается на 18,7%. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли №60 от 15 июля 2019 г., опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, тариф повышается с 13,22 до 15,69 рубля за 1 тыс. кубометров.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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