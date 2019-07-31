В Беларуси тариф на транспортировку газа по распределительным трубопроводам повышается на 18,7%. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли №60 от 15 июля 2019 г., опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, тариф повышается с 13,22 до 15,69 рубля за 1 тыс. кубометров.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.