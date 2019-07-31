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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ С 1 АВГУСТА СНИЖАЮТСЯ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
10:51 01.08.2019
Постановлением Совета министров № 497 от 31 июля 2019 г. снижены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Согласно документу, ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть – $94,1 за 1 т (ранее – $100,3); на прямогонный бензин – $51,7 за 1 т (ранее – $55,1); на товарные бензины – $28,2 за 1 т (ранее – $30); на легкие, средние дистилляты – $28,2 за 1 т (ранее – $30); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $28,2 за 1 т (ранее – $30).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу с 1 августа 2019 г.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июля. Тогда они также были снижены.
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