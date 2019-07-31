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В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ СБОРА БРУСНИКИ И КЛЮКВЫ
17:40 31.07.2019

В Могилевской области установлены сроки сбора брусники и клюквы. Соответствующее решение Могоблисполкома №19-47 от 16 июля 2019 г. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно решению, заготавливать бруснику можно с 9 августа, а сезон сбора клюквы на Могилевщине откроется 2 сентября.

При этом собирать дикоросы нужно способами, которые не нанесут вред ягодникам и не приведут к их уничтожению.

За нарушение правил заготовки, сбора или закупки лесных даров в соответствии со ст.15.26 КоАП предусматриваются штрафы до 20 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет 25,5 рубля). Индивидуальному предпринимателю грозит взыскание на сумму до 100 базовых, юридическому лицу – до 500 БВ.
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