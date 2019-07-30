Постановлением Министерства информации № 2 от 18 июня 2019 г. утвержден порядок оплаты труда работников, занятых в сфере средств массовой информации.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, скорректированы тарифные разряды по должностям служащих бюджетных организаций в сфере информации.

Так, минимальный тарифный разряд рядового специалиста — седьмой, максимальный — восемнадцатый (у директоров и главных редакторов).

Кроме того, отдельно установлены тарифные разряды для руководителей ИД «Беларусь сегодня» и «Звязда», а также информационного агентства Вооруженных Сил «Ваяр».

Постановлением определена стимулирующая выплата-надбавка за специфику работы в юридических лицах, на которые возложены функции редакций средств массовой информации, в размере 20% оклада.

Утвержден также список стимулирующих выплат: доплачивать будут за сложность, напряженность и характер труда, за использование созданных произведений, сообщений и материалов.

Руководители организаций получат больше полномочий в начислении премий и надбавок.

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.