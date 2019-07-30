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УТВЕРЖДЕНЫ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИИ БЕЛАРУСИ
11:47 31.07.2019
Постановлением Министерства информации № 2 от 18 июня 2019 г. утвержден порядок оплаты труда работников, занятых в сфере средств массовой информации.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, скорректированы тарифные разряды по должностям служащих бюджетных организаций в сфере информации.
Так, минимальный тарифный разряд рядового специалиста — седьмой, максимальный — восемнадцатый (у директоров и главных редакторов).
Кроме того, отдельно установлены тарифные разряды для руководителей ИД «Беларусь сегодня» и «Звязда», а также информационного агентства Вооруженных Сил «Ваяр».
Постановлением определена стимулирующая выплата-надбавка за специфику работы в юридических лицах, на которые возложены функции редакций средств массовой информации, в размере 20% оклада.
Утвержден также список стимулирующих выплат: доплачивать будут за сложность, напряженность и характер труда, за использование созданных произведений, сообщений и материалов.
Руководители организаций получат больше полномочий в начислении премий и надбавок.
Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.
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