ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНЫ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИИ БЕЛАРУСИ
11:47 31.07.2019

Постановлением Министерства информации № 2 от 18 июня 2019 г. утвержден порядок оплаты труда работников, занятых в сфере средств массовой информации.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, скорректированы тарифные разряды по должностям служащих бюджетных организаций в сфере информации.

Так, минимальный тарифный разряд рядового специалиста — седьмой, максимальный — восемнадцатый (у директоров и главных редакторов).

Кроме того, отдельно установлены тарифные разряды для руководителей ИД «Беларусь сегодня» и «Звязда», а также информационного агентства Вооруженных Сил «Ваяр».

Постановлением определена стимулирующая выплата-надбавка за специфику работы в юридических лицах, на которые возложены функции редакций средств массовой информации, в размере 20% оклада.

Утвержден также список стимулирующих выплат: доплачивать будут за сложность, напряженность и характер труда, за использование созданных произведений, сообщений и материалов.

Руководители организаций получат больше полномочий в начислении премий и надбавок.

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2019
валюта курс
EUR 2.2668
USD 2.0348
RUB 3.2120
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2668 +0.0051
USD 2.0348 +0.0005
RUB 3.2120 +0.0076
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2700
USD 2.0330 2.0360
RUB 3.2000 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 31.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 70.5000 71.1000
EUR/USD 1.1130 1.1180
USD/RUB 63.3000 63.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте