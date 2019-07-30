В целях определения целесообразности введения маркировки ювелирных и других бытовых изделий Совет министров постановил осуществить с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г. реализацию пилотного проекта по маркировке кодами идентификации ювелирных изделий. Об этом говорится в постановлении Совмина № 492 от 29 июля 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, пилотный проект реализуется на добровольной основе. Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют маркировку ювелирных изделий по перечню, размещенному в постановлении.

Маркировка состоит из знака защиты, содержащего код идентификации, на товарный ярлык (этикетку) и кода идентификации на товарную этикетку, содержащую элементы (средства) защиты от подделки.

Постановлением определено, что реализация пилотного проекта обеспечивается министерствами финансов, по налогам и сборам, антимонопольного регулирования и торговли, связи и информатизации и Государственным таможенным комитетом.

В частности, Минфину до 15 августа 2019 г. необходимо обеспечить утверждение правил и установление образцов знака защиты с кодом идентификации, и товарной этикетки, содержащей средства защиты от подделки и предназначенной для нанесения кода идентификации.

РУП «Издательство «Белбланкавыд» является оператором автоматизированной информационной системы маркировки ювелирных изделий Республики Беларусь (АИС). Доступ к АИС предоставляется на безвозмездной основе.

В связи с этим документом предусмотрено внесение в перечень электронных услуг РУП «Национальный центр электронных услуг», утвержденный постановлением Совета министров № 509 от 31 мая 2012 г., сведений о маркировке ювелирных и других бытовых изделий, содержащихся в соответствующей АИС.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.