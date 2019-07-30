Постановлением министерств труда и социальной защиты, архитектуры и строительства № 24/33 от 31 мая 2019 г. утверждены Правила по охране труда при выполнении строительных работ.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами устанавливаются требования по охране труда при выполнении строительных работ и связанных с ними работ на объектах строительства (строительные работы), которые направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых выполнением строительных работ (работающие), и распространяются на работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих строительную деятельность (работодатели).

Документом вводятся следующие термины и их определения:

опасная зона (зона возможного воздействия на работающего, при его нахождении в ней, вредных и (или) опасных производственных факторов, риск воздействия или экспозиция которых могут превысить предельно допустимые значения);

работы на высоте – работы, при которых работающий находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;

рабочая зона – пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного пребывания работающих;

средства подмащивания – устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия и др.

При выполнении строительных работ на объекте строительства (объект) несколькими работодателями на основании заключенных договоров строительного подряда каждый из них обязан обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых ими работающих в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Работодатели для создания безопасных условий труда работающих обязаны обеспечить: разработку и принятие инструкций по охране труда; проведение инструктажа по охране труда, стажировки, проверки знаний по вопросам охраны труда работающих; прохождение работающими, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, обязательных предварительных медицинских осмотров (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров при ухудшении состояния здоровья; прохождение работающими, занятыми на работах с повышенной опасностью, предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; выдачу работникам средств индивидуальной защиты и контроль за их применением. Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с этими договорами.

Правилами также устанавливаются требования при организации выполнения строительных работ, к строительным площадкам, участкам работ и рабочим местам, требования безопасности при складировании строительных материалов, а также обеспечение электробезопасности, защиты работающих от воздействия вредных производственных факторов, санитарно-бытовое обеспечение и др.

Также документом разъясняются правила эксплуатации строительных машин и требования безопасности при эксплуатации стационарных машин, средств механизации, средств подмащивания, технологической оснастки, ручных машин и инструмента, а также к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ и иные требования безопасности для обеспечения условий труда на строительных объектах.

При отсутствии в Правилах требований по охране труда работодатели принимают необходимые меры, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособность работающих, занятых выполнением строительных работ.

Постановление вступит в силу с 31 июля.