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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ОХОТЫ
10:52 30.07.2019
Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов", разработанный для реализации указа от 21 марта 2018 года № 112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ предусматривает, в частности, введение административного взыскания в виде предупреждения за малозначительные нарушения в сфере ведения охотничьего хозяйства и охоты с одновременным ужесточением мер ответственности за наиболее грубые правонарушения (вплоть до лишения специального права) и конкретизацией соответствующих административных составов.
Законом усовершенствован с учетом правоприменительной практики порядок исполнения административного взыскания в виде лишения специального права за нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты в части, касающейся аннулирования и повторного получения разрешения на гражданское оружие.
Физические лица наделяются правом реализации имеющегося у них на законных основаниях оружия, его безвозмездной передачи организациям, имеющим право на оборот оружия (например, воинским формированиям, организациям физической культуры и спорта), с уведомлением органов внутренних дел.
В целях комплексной корректировки Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в данный Закон включены нормы, предусматривающие совершенствование мер административной ответственности за пропаганду нацизма.
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