Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении кодексов", подготовленный во исполнение решения Конституционного Суда от 10 апреля 2018 года "О праве на судебную защиту заинтересованных лиц в приказном производстве".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, с принятием закона в Хозяйственном и Гражданском процессуальных кодексах закрепляется право лица, чьи законные интересы затрагиваются определением о судебном приказе, в течение 10 дней подать в суд мотивированное заявление о полной или частичной отмене такого определения.

При этом нужно обязательно обосновать свои возражения и доказать факт нарушения прав и законных интересов.