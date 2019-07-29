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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН "ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОДЕКСОВ"
09:47 30.07.2019
Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении кодексов", подготовленный во исполнение решения Конституционного Суда от 10 апреля 2018 года "О праве на судебную защиту заинтересованных лиц в приказном производстве".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, с принятием закона в Хозяйственном и Гражданском процессуальных кодексах закрепляется право лица, чьи законные интересы затрагиваются определением о судебном приказе, в течение 10 дней подать в суд мотивированное заявление о полной или частичной отмене такого определения.
При этом нужно обязательно обосновать свои возражения и доказать факт нарушения прав и законных интересов.
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