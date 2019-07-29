На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, возникающие по поводу деятельности общественных экологов и при отборе проб и проведении измерений в области охраны окружающей среды, осуществляемые уполномоченными Минприроды подчиненными организациями, а также иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить разработчику проекта с 29 июля по 8 августа 2019 г. включительно на электронный адрес: .