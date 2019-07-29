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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
15:55 29.07.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, возникающие по поводу деятельности общественных экологов и при отборе проб и проведении измерений в области охраны окружающей среды, осуществляемые уполномоченными Минприроды подчиненными организациями, а также иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить разработчику проекта с 29 июля по 8 августа 2019 г. включительно на электронный адрес: .
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