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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО МАРКИРОВКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

13:52 29.07.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов «Об утверждении Правил реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий». Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 29 июля по 9 августа 2019 г. включительно на адрес электронной почты с пометкой «Обсуждение проекта по маркировке».