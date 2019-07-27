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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО МАРКИРОВКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
13:52 29.07.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов «Об утверждении Правил реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий».
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 29 июля по 9 августа 2019 г. включительно на адрес электронной почты с пометкой «Обсуждение проекта по маркировке».
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