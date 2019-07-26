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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 8 АВГУСТА ПРОДЛИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ О РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
12:40 29.07.2019
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрено внесение изменений в указ от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания».
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июля по 8 августа 2019 года.
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