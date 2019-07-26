Постановлением Минтруда и соцзащиты № 35 от 8 июля 2019 г. установлен порядок обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, обращение за пенсией осуществляется путем подачи заявления о назначении пенсии (перерасчете назначенной пенсии, переводе с одной пенсии на другую, возобновлении выплаты ранее назначенной пенсии) и необходимых документов, перечень которых определен постановлением, в управление лично гражданином или через представителя.

В частности, к документам, необходимым для назначения всех видов пенсий, относятся документы, удостоверяющие личность, подтверждающие возраст, место жительства, гражданство лица, обратившегося за пенсией (в отношении детей – свидетельство о рождении).

Заявление подается в управление по месту жительства гражданина. При этом предъявляется документ, удостоверяющий личность обратившегося за пенсией. Нотариально удостоверенное заявление может быть направлено в управление по почте.

Граждане, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории Республики Беларусь, подают заявление в управление по месту нахождения пункта регистрации и учета лиц без определенного места жительства, где они зарегистрированы.

Заявление от имени несовершеннолетнего или недееспособного лица подает его законный представитель в управление по месту жительства законного представителя, который предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие его полномочия. Стоит отметить, что несовершеннолетний, приобретший в соответствии с законодательством дееспособность в полном объеме, вправе обратиться за пенсией самостоятельно.

Прием заявления о назначении пенсии осуществляется в день обращения заявителя в управление с указанным заявлением и необходимыми для назначения пенсии документами. Они рассматриваются в срок, предусмотренный в части первой статьи 78 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», т.е. не позднее 10 дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами либо со дня поступления недостающих документов для назначения пенсии.

Решение об отказе в назначении пенсии принимается комиссией по назначению пенсий и оформляется протоколом в двух экземплярах, один из которых приобщается в отказное пенсионное дело, а другой в пятидневный срок после вынесения комиссией решения выдается (высылается по почте) заявителю.

После принятия решения о назначении пенсии пенсионеру выдается пенсионное удостоверение по форме, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2017 г. № 255 «Об утверждении форм пенсионных удостоверений».

Кроме того, документом определен перечень утративших силу нормативных правовых актов, которые ранее предусматривали назначение пенсий.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, согласовано МВД и Министерством юстиции, также всеми областными и Минским городским исполнительными комитетами.