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РАБОТНИКИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В 2020 ГОДУ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ КОМПЕНСИРУЮЩИЕ И СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
09:50 26.07.2019
Постановлением Министерства культуры № 32 от 13 июня 2019 г. установлены тарифные разряды, а также компенсирующая и стимулирующие выплаты – надбавки за специфику работы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом утверждены тарифные разряды, перечень стимулирующих и компенсирующей выплат, также инструкция о размерах и порядке осуществления таких выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству культуры, местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Минкультуры.
Так, стимулирующие выплаты – надбавки за специфику работы в сфере культуры предусмотрены:
работникам культурно-просветительных организаций, имеющих статус «национальный», театрально-зрелищных организаций и профессиональных коллективов художественного творчества, имеющих статусы «национальный» или «академический» или звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь», – в размере 10 процентов базовой ставки;
руководителям непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества, имеющих звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь», – в размере 10 процентов базовой ставки;
работникам из числа выпускников, получивших высшее образование, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, которым место работы предоставлено путем распределения (перераспределения), направления на работу (последующего направления на работу) в бюджетные организации, в течение двух лет с даты приема их на работу по распределению (направлению), – в размере 40 процентов базовой ставки.
В перечень и Инструкцию включены: стимулирующие выплаты – надбавки: за характер труда; за сложность и напряженность труда; за высокие профессиональные и творческие достижения в труде; компенсирующая выплата – доплата за работу в сельской местности.
В частности, доплата за работу в сельской местности определяется в размере 20% базовой ставки.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
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