Постановлением Министерства культуры № 32 от 13 июня 2019 г. установлены тарифные разряды, а также компенсирующая и стимулирующие выплаты – надбавки за специфику работы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом утверждены тарифные разряды, перечень стимулирующих и компенсирующей выплат, также инструкция о размерах и порядке осуществления таких выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству культуры, местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Минкультуры.

Так, стимулирующие выплаты – надбавки за специфику работы в сфере культуры предусмотрены:

работникам культурно-просветительных организаций, имеющих статус «национальный», театрально-зрелищных организаций и профессиональных коллективов художественного творчества, имеющих статусы «национальный» или «академический» или звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь», – в размере 10 процентов базовой ставки;

руководителям непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества, имеющих звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь», – в размере 10 процентов базовой ставки;

работникам из числа выпускников, получивших высшее образование, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, которым место работы предоставлено путем распределения (перераспределения), направления на работу (последующего направления на работу) в бюджетные организации, в течение двух лет с даты приема их на работу по распределению (направлению), – в размере 40 процентов базовой ставки.

В перечень и Инструкцию включены: стимулирующие выплаты – надбавки: за характер труда; за сложность и напряженность труда; за высокие профессиональные и творческие достижения в труде; компенсирующая выплата – доплата за работу в сельской местности.

В частности, доплата за работу в сельской местности определяется в размере 20% базовой ставки.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.