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С 1 АВГУСТА В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ РАЗМЕРЫ ГОСПОСОБИЙ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ
13:56 25.07.2019

С 1 августа 2019 г. в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), утвержденного постановлением Министерства труда и социальной защиты № 37 от 19 июля 2019 г., и среднемесячной заработной платы работников в республике за II квартал 2019 г. увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное) составят:

на первого ребенка - 35% СЗП – 376,11 руб.

на второго и последующих детей – 40% СЗП – 429,84 руб.

на ребенка-инвалида до 3 лет – 45% СЗП – 483,57 руб.

Размеры пособий, исчисляемых из БПМ, составят:

пособие в связи с рождением ребенка (единовременное):

при рождении первого ребенка – 10 БПМ – 2309,10 руб.

при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ – 3 232,74 руб.

пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) - 100% БПМ – 230,91 руб.

пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) – 50% БПМ – 115,46 руб.

пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное):

на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ –115,46 руб.

на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ – 161,64 руб.

пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 100% БПМ – 230,91 руб.

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ – 277,09 руб.

пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) – 70% БПМ – 161,64 руб.
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