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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН "ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА"
09:41 25.07.2019
Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе.
Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста. В то же время число категорий граждан, которые в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу или службу в резерве (в настоящее время это 76 категорий), является наибольшим на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья.
Принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее. Изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования: вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки.
Также Закон ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований (уклонившихся от призыва).
Законом внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, получившие место работы по распределению или направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста, при добровольном поступлении на военную службу по контракту и прослужившие не менее срока обязательной работы освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку.
Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу Закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены.
Одновременно правительству поручено проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы.
Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
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