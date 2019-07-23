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В БЕЛАРУСИ НА ПОЛГОДА ВВОДИТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕАЭС
11:47 24.07.2019

Постановлением Совета министров № 481 от 22 июля 2019 г. в Беларуси вводится лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлено, что лесоматериалы (древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина; лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные) будут экспортироваться из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС по генеральным или разовым лицензиям, выдавать которые уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства.

При этом Минлесхоз согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между названным Министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов.

Кроме того, постановлением предусмотрено внесение соответствующего дополнения в Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

На Министерство иностранных дел возложена обязанность проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии постановления, также уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятом решении и внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер. Данное поручение имеет законную силу со дня принятия документа.

Основные пункты постановления вступают в силу с 1 августа 2019 г. и действуют в течение шести месяцев.
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