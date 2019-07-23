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С 1 АВГУСТА В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЕТСЯ РАЗМЕР БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
10:23 24.07.2019

Новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены на период с 1 августа по 31 октября 2019 года постановлением Министерства труда и социальной защиты от 19 июля 2019 г. № 37.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br290,91 (с 1 мая по 31 июля 2019 г. – Br224,02).

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население – Br257,05 (ранее – Br249,98);

пенсионеры – Br176,75 (ранее – Br171,3);

студенты – Br223,93 (ранее – Br216,97);

дети в возрасте до трех лет – Br 147,18 (ранее – Br 143,09);

дети в возрасте от трех до шести лет – Br203,38 (ранее – Br197,42);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br250,19 (ранее – Br242,90).

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры: минимальных трудовых пенсий; социальных пенсий; доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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