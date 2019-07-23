|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 АВГУСТА В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЕТСЯ РАЗМЕР БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
10:23 24.07.2019
Новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены на период с 1 августа по 31 октября 2019 года постановлением Министерства труда и социальной защиты от 19 июля 2019 г. № 37.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br290,91 (с 1 мая по 31 июля 2019 г. – Br224,02).
По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:
трудоспособное население – Br257,05 (ранее – Br249,98);
пенсионеры – Br176,75 (ранее – Br171,3);
студенты – Br223,93 (ранее – Br216,97);
дети в возрасте до трех лет – Br 147,18 (ранее – Br 143,09);
дети в возрасте от трех до шести лет – Br203,38 (ранее – Br197,42);
дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br250,19 (ранее – Br242,90).
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры: минимальных трудовых пенсий; социальных пенсий; доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2019
Курсы в банках
на 24.07.2019
Конвертация в банках
на 24.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте