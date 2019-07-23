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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ БЮДЖЕТЫ ДЛЯ РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП
09:40 24.07.2019

Министерство труда и социальной защиты постановлением № 38 от 19 июля 2019 г. установило минимальные потребительские бюджеты в ценах июня 2019 года.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах июня 2019 года в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября 2019 г.

Определены следующие размеры минимальных потребительских бюджетов:

трудоспособное население – 473 белорусских рубля 67 копейки;

пенсионеры – 368 белорусских рублей 92 копейки;

студенты – 349 белорусских рублей 16 копеек;

дети в возрасте до 3 лет – 300 белорусских рублей 1 копейка;

дети в возрасте от 3 до 6 лет – 396 белорусских рублей 92 копейки;

дети в возрасте от 6 до 18 лет – 401 белорусский рубль 54 копейки;

семья из четырех человек – 369 белорусских рублей 55 копеек;

молодая семья из трех человек – 403 белорусских рубля 4 копейки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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