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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
15:42 23.07.2019
Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в целях совершенствования уголовного законодательства с учетом практики его применения, обеспечения строгого соответствия степени тяжести отдельных деяний и применяемых за них мер ответственности законом предусматривается сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков (статья 328 Уголовного кодекса). При этом срок лишения свободы по ч. 2 этой статьи устанавливается от 3 до 8 лет, а по ч. 3 - от 6 до 15 лет (до принятия закона - соответственно от 5 до 8 и от 8 до 15 лет).
Корректировка Уголовного кодекса позволит судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков, с учетом всех обстоятельств их совершения.
Также Законом в рамках противодействия отдельным видам угроз общественной безопасности, актуальным на современном этапе, предусмотрено установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды.
Вводится уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга, а также за использование в отношении спортсмена без его ведома запрещенных веществ или методов.
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