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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС
14:09 23.07.2019

Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов", которым вносятся изменения в Трудовой кодекс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, принятие закона направлено на создание условий для эффективной и гибкой занятости граждан и расширение социально-трудовых гарантий работников.

Документом предусмотрено регулирование порядка временного перевода с согласия работника на другую работу, в том числе к другому нанимателю. Размер выходного пособия увеличен до одной среднемесячной заработной платы, если увольнение работника произошло по причине установления неполного рабочего времени (менее половины нормы). Установлен месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Предоставлена возможность работать по совместительству полный рабочий день или смену в период трудового отпуска.

Новацией Закона является включение в Трудовой кодекс новой главы, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении дистанционной работы.

Применение этой формы трудовых отношений стало возможным благодаря развитию информационных технологий. Дистанционная работа удобна для обеих сторон трудовых отношений. Нанимателю не нужно оборудовать рабочее место, а сотрудник может выполнять работу в любом месте, где ему удобно.

Закрепляются дополнительные социально-трудовые гарантии. Это, например, предоставление отцам по их желанию отпуска (до 14 календарных дней) при рождении в семье ребенка.

С целью обеспечения трудовых прав работников закон предусматривает, что по соглашению сторон 5-летний контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия. А новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. На меньшие сроки контракты будут продлеваться и заключаться новые только с письменного согласия работника.

Кроме того, в Трудовом кодексе закреплены нормы, предусматривающие‚ что материальная ответственность будет наступать одинаково и для тех, кто работает по контракту, и для тех, кто по трудовому договору, только за умышленное причинение имущественного вреда.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
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