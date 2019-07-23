В Беларуси смягчено наказание за абсолютное большинство экономических преступлений. Об этом заявил прокурор Минска Сергей Хмарук в ходе круглого стола на тему «Правовые вопросы осуществления предпринимательской деятельности в Республике Беларусь» .

С 19 июля вступил в силу закон №171-З от 9 января 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» (за исключением отдельных положений).

Ключевые положения закона направлены на смягчение уголовной ответственности за преступления против порядка осуществления экономической деятельности. Ряд общественно опасных деяний декриминализирован. Существенному изменению подверглись уголовно-правовые санкции ряда статей: в отдельных снижены верхние и (или) нижние пределы, некоторые дополнены более мягкими видами наказаний.

Большинство положений закона имеют обратную силу, поскольку улучшают положение лиц, совершивших преступления до его введения в действие.

Исключена конфискация имущества из числа видов уголовного наказания. В то же время расширены сферы применения штрафа и специальной конфискации.

Положения закона о введении дополнительного наказания в виде штрафа обратной силы не имеют. Это наказание может быть назначено за преступления, совершенные после вступления закона в силу. К лицам, совершившим преступления до указанной даты, не могут быть применены как конфискация имущества, так и штраф, который включен в санкции новым законом.

Изменения норм, определяющих ответственность за совершение преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, направлены на либерализацию и повышение эффективности экономики путем раскрепощения деловой инициативы и стимулирования предпринимательского потенциала, в том числе путем декриминализации деяний, не требующих уголовного преследования, а также дифференциации наказаний за преступления против порядка осуществления экономической деятельности.

Законом исключён из УК ряд деяний: нарушение порядка открытия счетов за пределами Беларуси (ст.224), воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.232), лжепредпринимательство (ст.234), нарушение антимонопольного законодательства (ст.244), дискредитация деловой репутации конкурента (сг.249). Лица, отбывшие наказание до 19 июля 2019 года за указанные деяния, признаются не имеющими судимости.

Для преступлений против порядка осуществления экономической деятельности законом произведена корректировка крупного и особо крупного размеров путём внесения изменений в примечание к указанной главе. Вместо ранее действовавших критериев крупного и особо крупного размеров – 250 и 1000 базовых величин введены критерии – 1000 и 2000 базовых величин.

Данные положения имеют обратную силу в отношении лиц, осуждённых за экономические преступления по признакам крупного или особо крупного размера, где преступный доход составляет менее 1000 и 2000 базовых величин соответственно.

Согласно положениям нового закона, наказание в виде лишения свободы не может быть назначено впервые осуждаемому лицу, совершившему не представляющее большой общественной опасности или менее тяжкое преступление против порядка осуществления экономической деятельности. Исключение из указанного запрета предусмотрено в отношении лиц, совершивших контрабанду, незаконные экспорт или передачу в целях экспорта объектов экспортного контроля, легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем. Эти положения имеют обратную силу и применимы к впервые осужденным лицам, совершившим соответствующие деяния до вступления в силу настоящего закона.

Таким образом, смягчено наказание за абсолютное большинство экономических преступлений.

Произведена частичная декриминализация незаконной предпринимательской деятельности. С 19 июля 2019 года исключена уголовная ответственность за предпринимательскую деятельность, которая в соответствии с законодательными актами является запрещенной либо осуществляется без регистрации в установленном порядке. Такие деяния могут влечь административную ответственность, предусмотренную ч.11 либо ч.2 ст.12.7 КоАП. Уголовно наказуемой остается предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, сопряженная с получением дохода в крупном размере.

Данные положения закона имеют обратную силу.

Кроме того, смягчена санкция части 1 статьи 233 УК. Верхний предел наказания снижен с 3 до 2 лет лишения свободы. В результате преступление перешло из категории менее тяжких в категорию не представляющих большой общественной опасности, что улучшает положение осужденных. Изменение категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.233 УК, улучшает и положение лиц, отбывших наказание, поскольку сокращает сроки погашения судимости.

В то же время новым законом оставлен без изменения критерий исчисления размера дохода от предпринимательской деятельности, сопряжённой с привлечением денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан, который, как и ранее, признается полученным в крупном размере, если он в 1000 и более раз превышает размер базовой величины.

Изменениями, внесенными в статью 237 УК «Выманивание кредита или субсидии», данный состав трансформирован из формального в материальный. Обязательным условием наступления уголовной ответственности за «незаконное получение кредита или субсидии» по ч.1 ст.237 УК в новой редакции является причинение ущерба в крупном размере (1 000 и более раз превышающем размер базовой величины). Таким образом, внесенными изменениями декриминализированы преступления, совершенные до

19 июля 2019 года, если деяния не повлекли причинение ущерба или размер причиненного ущерба был менее 1000 базовых величин. Указанные изменения улучшают положение осужденных, поэтому имеют обратную силу.

Уголовная ответственность за действия, совершенные с целью получения государственного целевого кредита, не повлекшие причинения ущерба в крупном размере, исключается.

Однако новым законом криминализированы действия, выражающиеся в несообщении информации о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение кредитования или субсидирования. Осуждение за указанные действия возможно только в случае их совершения после введения закона в действие.

В результате изменений, внесенных в примечание к ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), крупным размером новый Закон признаёт ущерб на сумму в 2 000 и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, особо крупным – превышающую в 3500 и более раз.

Положения указанной нормы имеют обратную силу.

Новым законом произведена криминализация деяний, ранее не являвшихся преступными. Санкции отдельных статей Особенной части УК претерпели изменения в сторону ужесточения.

Сущностные изменения внесены новым Законом в статью 428 УК «Служебная халатность». Новой редакцией предусмотрено две части вместо одной, имевшей место ранее. Неквалифицированный состав служебной халатности с учётом внесённых корректировок образуют соответствующие действия должностного лица, повлекшие по неосторожности причинение ущерба государственному имуществу в особо крупном размере. Действующая редакция предусматривала наступление уголовной ответственности по этой статье за причинение ущерба в особо крупном размере в случае, если это связано с незаконным отчуждением или уничтожением государственного имущества либо в случаях, когда причинение ущерба в особо крупном размере являлось тяжкими последствиями.

Ответственность за служебную халатность, последствием которой явилось причинение по неосторожности смерти человека либо иных тяжких последствий, усилена и эти действия предусмотрены частью второй. Нижний предел лишения свободы установлен в виде 2 лет, в то время как ранее отсутствовал, верхний предел увеличен с 5 до 6 лет.

Указанные положения закона обратной силы не имеют. 3 силу изменений, внесенных в примечание к ст.431 УК, ужесточены условия освобождения от уголовной ответственности взяткодателя. Теперь лицо, давшее взятку, освобождается от ответственности, если оно не только добровольно заявило о содеянном (как было ранее), но и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления. Аналогичное изменение внесено и в примечание к ст.432 УК.

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 433 УК «Принятие незаконного вознаграждения» (новая редакция названия - «Незаконное вознаграждение»), помимо принятия незаконного вознаграждения, криминализированы действия и по его предоставлению. Принятие незаконного вознаграждения путем вымогательства предусмотрено в качестве квалифицирующего признака в части 2 этой статьи.

Статья дополнена примечанием, касающимся оснований освобождения от уголовной ответственности лица, предоставившего вознаграждение. Освобождение от уголовной ответственности предусмотрено в случаях, если в отношении лица, предоставившего вознаграждение, имело место вымогательство такого вознаграждения либо если эго лицо после предоставления вознаграждения добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.

Положения закона о внесении изменений в ст.ст.431-433 УК обратной силы не имеют и распространяются лишь на преступления, совершенные после вступления закона в силу.