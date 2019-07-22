Совет министров Беларуси 20 июня 2019 г. принял постановление №406 «О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза», которое вступило в силу с 20 июля (за исключением отдельных положений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, данным документом определены:

перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых в соответствии со статьей 81 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенные операции совершаются в первоочередном порядке;

перечень товаров, в отношении которых может предоставляться отсрочка или рассрочка уплаты ввозных таможенных пошлин в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 59 Кодекса;

перечень товаров медицинского назначения и специализированной пищевой продукции диетического лечебного питания, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Беларуси в международных почтовых отправлениях и (или) доставляемых перевозчиком в адрес физических лиц, включенных в перечень, формируемый Министерством здравоохранения, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями, на которые не распространяется действие частей первой и второй подпункта 1.1 пункта 1 указа №360 от 21 июля 2014 г.;

перечень отдельных неизлечимых заболеваний физических лиц, включенных в перечень, формируемый Министерством здравоохранения, в адрес которых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Беларуси ввозятся в международных почтовых отправлениях и (или) доставляются перевозчиком товары медицинского назначения и специализированная пищевая продукция диетического лечебного питания, на которые не распространяется действие частей первой и второй подпункта 1.1 пункта 1 указа №360 от 21 июля 2014 г.

Также постановлением №406 утверждены пять положений:

о порядке выдачи подтверждения наличия отдельных оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов;

о порядке признания таможенными органами факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты иностранных товаров, находящихся под таможенным контролем, вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки транспортировки) и (или) хранения;

о порядке проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений в отношении декларации на товары, поданной в отношении товаров, выпуск которых произведен до ее подачи, документов, подтверждающих сведения, заявленные в указанной декларации, и сведений, заявленных в этой декларации и (или) содержащихся в представленных таможенным органам документах;

о порядке и сроках направления плательщику, а также лицу (лицам), несущему (несущим) с плательщиком солидарную обязанность по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, решения о взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней, порядке и сроках выполнения предусмотренных в этом решении требований;

об обустройстве и техническом оснащении элементов таможенной инфраструктуры, расположенных в местах размещения таможенных органов и учреждений, входящих в систему таможенных органов, и в иных местах, на территории которых могут совершаться таможенные операции и проводиться таможенный контроль – вступает в силу с 10.01.2020 г.

В постановлении № 406 также отражены вопросы, касающиеся хранения товаров в сооружениях, помещениях и (или) на открытых площадках уполномоченного экономического оператора, отдельные вопросы деятельности резидентов свободных экономических зон.

Кроме того, постановлением № 406 внесены изменения и дополнения в восемь постановлений правительства, в том числе касающиеся порядка создания и обозначения зон таможенного контроля и правовом режиме зоны таможенного контроля, а также помещения товаров под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории.