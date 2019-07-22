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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
10:20 23.07.2019

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 36 от 19 июня 2019 г. утверждена Инструкция о порядке выполнения работ по эксплуатации (содержанию и текущему ремонту) автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с Инструкцией, эксплуатация автомобильных дорог производится для восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, поддержания нормативного технического состояния автомобильных дорог, организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

Установлено, что организация выполнения работ по эксплуатации автомобильных дорог осуществляется их владельцами.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, учет производства работ по содержанию автомобильных дорог ведется в журнале производства работ по содержанию автомобильных дорог по установленной форме.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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