Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 36 от 19 июня 2019 г. утверждена Инструкция о порядке выполнения работ по эксплуатации (содержанию и текущему ремонту) автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с Инструкцией, эксплуатация автомобильных дорог производится для восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, поддержания нормативного технического состояния автомобильных дорог, организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

Установлено, что организация выполнения работ по эксплуатации автомобильных дорог осуществляется их владельцами.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, учет производства работ по содержанию автомобильных дорог ведется в журнале производства работ по содержанию автомобильных дорог по установленной форме.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.