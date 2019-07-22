pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/july/37679/

МИНСК, 22 июля /ЭКОПРЕСС/. Постановлением Министерства образования от 10 июля 2019 г. № 105 установлены формы проведения выпускных экзаменов в 2019/2020 учебном году и перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены.

Согласна документу, по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания образовательно программы базового образования обязательными являются: «Белорусский язык» в письменной форме; «Русский язык» в письменной форме; «Математика» в письменной форме.

Кроме того, для учащихся классов, в которых обучение и воспитание на II ступени общего среднего образования осуществляются на языке национального меньшинства – польском или литовском, – наряду с вышеперечисленными предметами, обязательным также утвержден «Польский язык» в письменной форме или «Литовский язык».

Для учащихся базовой школы – колледжа искусств, средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств вместе с основными (белорусский, русский, математика) в постановлении определен выпускной экзамен на выбор (в практической форме) – по одному из учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств.

По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания образовательной программы среднего образования обязательными являются: «Математика» в письменной форме; «Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору учащегося в письменной форме; «Иностранный язык» в устной форме; «История Беларуси» в устной форме.

В том числе для учащихся классов национальных меньшинств – еще и «Польский язык» или «Литовский язык» в письменной форме.

Учащиеся средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств на III ступени общего среднего образования дополнительно сдают практический выпускной экзамен по выбору, направленный на развитие их творческих способностей.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 г.