|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАЯВКИ О ПОТРЕБНОСТИ В РОССИЙСКИХ НЕФТЕПРОДУКТАХ НА 2020 ГОД НЕОБХОДИМО ПОДАВАТЬ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 АВГУСТА – «БЕЛНЕФТЕХИМ»
15:51 22.07.2019
Постановление Совета министров №471 от 18 июля 2019 г. «Об утверждении Положения о взаимодействии государственных органов и иных организаций при подготовке документов для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Российской Федерации» вступило в силу с 20 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», Положение распространяется на товары, классифицируемые в отдельных позициях товарных групп 27 (коды 2710 – 2715, за исключением 2711 21 000 0) и 29 (коды 2902 20 000 0, 2902 30 000 0, 2902 41 000 0 – 2902 44 000 0) единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
Положением, в частности, установлены:
порядок, в том числе форма и срок, подачи юридическими лицами Беларуси и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Беларуси заявок о потребности в российских нефтепродуктах на очередной календарный год;
порядок формирования перечня субъектов предпринимательской деятельности, являющихся получателями товаров в Беларуси, и объемов предназначенных к получению ими товаров (далее, если не указано иное, – перечень), в том числе внесения в него изменений;
порядок информирования организаций о включении (невключении) их в перечень, внесении изменений в перечень;
порядок действий организаций при возникновении или увеличении потребности в получении нефтепродукта в текущем календарном году;
обязанность организаций информировать концерн «Белнефтехим» не позднее 1 августа об ожидаемом количестве получения (вывоза из России) соответствующего нефтепродукта за текущий календарный год, а также об уменьшении полностью или частично потребности в получении нефтепродукта в текущем календарном году (с указанием объема нефтепродукта, потребность в котором отпала);
норма о том, что в случае получения (вывоза из России) организацией нефтепродукта в течение 9 месяцев соответствующего календарного года согласно данным, представленным таможенными органами Российской Федерации, в объеме менее 80% от объема нефтепродукта, включенного в перечень и предназначенного к получению (вывозу из России) организацией в этом календарном году, за вычетом объема данного нефтепродукта, потребность в получении которого отпала, о чем организация в установленном порядке информировала концерн «Белнефтехим», данная организация не подлежит включению в перечень на очередной календарный год.
Таким образом, заявки о потребности в российских нефтепродуктах на 2020 год должны быть представлены организациями в концерн «Белнефтехим» по форме согласно приложению 2 к Положению не позднее 1 августа 2019 года.
Поступившие в концерн обращения и (или) заявки организаций, не соответствующие установленной форме и представленные не в установленный срок, при формировании проектов индикативных балансов нефтепродуктов на 2020 год, протокола согласования вывоза товаров из России в Беларусь на 2020 год и, соответственно, перечня субъектов предпринимательской деятельности, являющихся получателями товаров в Беларуси, и объемов предназначенных к получению ими товаров на 2020 год, учитываться не будут.
Принимая во внимание изложенное, организациям, направившим до вступления в силу постановления №471 в концерн обращения ‒ заявки о потребности на 2020 год не в соответствии с установленной формой, необходимо представить их в концерн не позднее 1 августа 2019 года по установленной форме (в случае, если потребность в получении российских нефтепродуктов в 2020 году не отпала).
Одновременно, организациям, включенным в перечень на 2019 год, необходимо не позднее 1 августа 2019 года:
в случае если потребность организации в получении нефтепродукта(ов) из России в 2019 году уменьшилась или отпала, по сравнению объемом, включенным в перечень на 2019 год, информировать концерн «Белнефтехим» об изменении потребности (с указанием объема нефтепродукта, потребность в котором отпала);
представить в концерн «Белнефтехим» информацию об ожидаемом количестве получения (вывоза из России) соответствующего российского нефтепродукта в 2019 году по форме согласно приложению 2 или 5 к Положению (в соответствии с пунктом 16 Положения).
Заявки о потребности на 2020 год, информацию об изменении потребности организации в получении нефтепродукта(ов) из России в 2019 году (с указанием объема нефтепродукта, потребность в котором отпала), а также информацию об ожидаемом количестве получения (вывоза из России) организацией соответствующего российского нефтепродукта в 2019 году представлять в концерн «Белнефтехим» в оригинале, содержащем личную подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, по адресу: Беларусь, 220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 73.
При направлении названных документов в концерн по электронной почте или с использование иных средств связи последующее представление в концерн «Белнефтехим» оригинала документа обязательно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2019
Курсы в банках
на 22.07.2019
Конвертация в банках
на 22.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте