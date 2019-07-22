Постановление Совета министров №471 от 18 июля 2019 г. «Об утверждении Положения о взаимодействии государственных органов и иных организаций при подготовке документов для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Российской Федерации» вступило в силу с 20 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», Положение распространяется на товары, классифицируемые в отдельных позициях товарных групп 27 (коды 2710 – 2715, за исключением 2711 21 000 0) и 29 (коды 2902 20 000 0, 2902 30 000 0, 2902 41 000 0 – 2902 44 000 0) единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Положением, в частности, установлены:

порядок, в том числе форма и срок, подачи юридическими лицами Беларуси и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Беларуси заявок о потребности в российских нефтепродуктах на очередной календарный год;

порядок формирования перечня субъектов предпринимательской деятельности, являющихся получателями товаров в Беларуси, и объемов предназначенных к получению ими товаров (далее, если не указано иное, – перечень), в том числе внесения в него изменений;

порядок информирования организаций о включении (невключении) их в перечень, внесении изменений в перечень;

порядок действий организаций при возникновении или увеличении потребности в получении нефтепродукта в текущем календарном году;

обязанность организаций информировать концерн «Белнефтехим» не позднее 1 августа об ожидаемом количестве получения (вывоза из России) соответствующего нефтепродукта за текущий календарный год, а также об уменьшении полностью или частично потребности в получении нефтепродукта в текущем календарном году (с указанием объема нефтепродукта, потребность в котором отпала);

норма о том, что в случае получения (вывоза из России) организацией нефтепродукта в течение 9 месяцев соответствующего календарного года согласно данным, представленным таможенными органами Российской Федерации, в объеме менее 80% от объема нефтепродукта, включенного в перечень и предназначенного к получению (вывозу из России) организацией в этом календарном году, за вычетом объема данного нефтепродукта, потребность в получении которого отпала, о чем организация в установленном порядке информировала концерн «Белнефтехим», данная организация не подлежит включению в перечень на очередной календарный год.

Таким образом, заявки о потребности в российских нефтепродуктах на 2020 год должны быть представлены организациями в концерн «Белнефтехим» по форме согласно приложению 2 к Положению не позднее 1 августа 2019 года.

Поступившие в концерн обращения и (или) заявки организаций, не соответствующие установленной форме и представленные не в установленный срок, при формировании проектов индикативных балансов нефтепродуктов на 2020 год, протокола согласования вывоза товаров из России в Беларусь на 2020 год и, соответственно, перечня субъектов предпринимательской деятельности, являющихся получателями товаров в Беларуси, и объемов предназначенных к получению ими товаров на 2020 год, учитываться не будут.

Принимая во внимание изложенное, организациям, направившим до вступления в силу постановления №471 в концерн обращения ‒ заявки о потребности на 2020 год не в соответствии с установленной формой, необходимо представить их в концерн не позднее 1 августа 2019 года по установленной форме (в случае, если потребность в получении российских нефтепродуктов в 2020 году не отпала).

Одновременно, организациям, включенным в перечень на 2019 год, необходимо не позднее 1 августа 2019 года:

в случае если потребность организации в получении нефтепродукта(ов) из России в 2019 году уменьшилась или отпала, по сравнению объемом, включенным в перечень на 2019 год, информировать концерн «Белнефтехим» об изменении потребности (с указанием объема нефтепродукта, потребность в котором отпала);

представить в концерн «Белнефтехим» информацию об ожидаемом количестве получения (вывоза из России) соответствующего российского нефтепродукта в 2019 году по форме согласно приложению 2 или 5 к Положению (в соответствии с пунктом 16 Положения).

Заявки о потребности на 2020 год, информацию об изменении потребности организации в получении нефтепродукта(ов) из России в 2019 году (с указанием объема нефтепродукта, потребность в котором отпала), а также информацию об ожидаемом количестве получения (вывоза из России) организацией соответствующего российского нефтепродукта в 2019 году представлять в концерн «Белнефтехим» в оригинале, содержащем личную подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, по адресу: Беларусь, 220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 73.

При направлении названных документов в концерн по электронной почте или с использование иных средств связи последующее представление в концерн «Белнефтехим» оригинала документа обязательно.