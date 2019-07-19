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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2019 ГОД ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 80 ТЕМ
13:21 22.07.2019
В план государственной стандартизации на 2019 г. дополнительно включено более 80 тем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС Госстандарте, в том числе включены разработки 2 изменений к техническим регламентам Таможенного союза, 24 государственных стандартов, 19 изменений к государственным стандартам в различных отраслях экономики.
Включена также проверка научно-технического уровня более 40 технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
Кроме того, откорректированы отдельные темы, предусмотренные в плане.
Изменение в план сформировано на основе предложений субъектов технического нормирования и стандартизации.
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