Постановлением МАРТ №51 от 18 июня 2019 г. изменен порядок расчета платы за железнодорожные перевозки грузов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в новом тарифном руководстве тариф складывается из трех составляющих: инфраструктурная, вагонная и локомотивная. При этом тариф на перевозку грузов в вагонах, принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям), будет состоять только из локомотивной и инфраструктурной составляющих.

Таким образом, возможность оценки грузоотправителями (грузополучателями) величины вагонной составляющей в тарифе позволит выбирать экономически эффективные варианты использования подвижного состава (использование подвижного состава БЖД, аренда либо приобретение собственного подвижного состава), что, в свою очередь. будет способствовать формированию благоприятных условий для развития конкуренции в сфере железнодорожных перевозок.

Кроме того, упрощен порядок расчета платежей за перевозку железнодорожным транспортом. Тарифы установлены без учета вида подвижного состава.

По сравнению с ранее действующим постановлением, содержащим 41 тарифную схему для расчета платы, постановление №51 содержит 3 тарифных схемы для вагонов перевозчика, 2 – для вагона грузоотправителя и 2 – для порожнего вагона грузоотправителя. Отдельные тарифные схемы – для контейнеров и негабаритных грузов.

Постановлением также отменено ценовое регулирование на ряд работ (услуг), связанных с организацией и осуществлением перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования (чистка, промывка, дезинфекция вагонов, контейнеров; взвешивание на весах; пломбирование вагона, контейнера и др.). Это будет способствовать привлечению на указанные рынки услуг новых субъектов хозяйствования, развитию конкуренции.

Документом установлен механизм (критерии, сроки, порядок) пересмотра МАРТ тарифов на железнодорожные перевозки грузов.

Согласно новым подходам, тарифы будут ежегодно изменяться на индекс, рассчитываемый исходя из выручки, обеспечивающей перевозчику покрытие затрат (с учетом их прогнозного изменения) и получения прибыли на инвестиционные, кредитные и иные цели.

Предполагается, что размеры изменения тарифов в будущем году МАРТ будет рассчитывать в конце текущего года, что позволит повысить прозрачность и прогнозируемость тарифных условий на железнодорожные перевозки грузов для пользователей таких услуг.

На основании указанных выше подходов постановлением №51 установлены новые тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом. При этом за перевозчиком (БЖД) сохраняется право предоставления скидок к установленным тарифам исходя из экономической целесообразности.

Тарифы, установленные постановлением №51, действуют только на перевозку грузов субъектами хозяйствования и не распространяются на пассажирские перевозки.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.