Постановлением Совета министров №471 от 18 июля 2019 г. утверждено Положение о взаимодействии государственных органов и иных организаций при подготовке документов для обеспечения вывоза нефтепродуктов из России.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, определен порядок взаимодействия государственных органов и иных организаций при подготовке: индикативных балансов добычи (производства), потребления, поставки, импорта и экспорта нефтепродуктов, протокола согласования вывоза товаров из России в Беларусь, изменений в согласованные индикативные балансы и протокол; перечня субъектов предпринимательской деятельности, являющихся получателями товаров в Беларуси, и объемов предназначенных к получению ими товаров на календарный год, изменений в перечень на соответствующий календарный год.

Заявка о потребности в российских нефтепродуктах на очередной календарный год представляется организацией в концерн «Белнефтехим» ежегодно не позднее 1 августа. Концерн обобщает поступившие заявки о потребности и формирует сводную информацию о заявленной организациями потребности в российских нефтепродуктах на очередной календарный год.

При формировании перечня на 2020 год: 90% от объема нефтепродукта, предусмотренного индикативным балансом или протоколом, распределяется между организациями, подавшими заявку о потребности, пропорционально полученному ими из России объему соответствующего российского нефтепродукта за 9 месяцев 2018 года или 9 месяцев 2019 года (если организация получала российский нефтепродукт в 2018 и 2019 годах, для расчета принимается наибольший объем), но не более объема, указанного организации ей в заявке о потребности; 10% в от объема нефтепродукта, предусмотренного индикативным балансом или протоколом, распределяется между организациями, подавшими заявку о потребности и не получавшими соответствующий нефтепродукт из России в течение 2018 года и 9 месяцев 2019 года либо получавшими его только в течение IV квартала 2018 г., в равных объемах, но не более объема, указанного организацией в заявке о потребности.

Измененный (уточненный) перечень представляется для согласования в коллегиальные образования, рассматривающие вопросы поставок в Беларусь энергоносителей, и после такого согласования направляется компетентными органами республики в Федеральную таможенную службу России.

В случае несогласования до 15 декабря соответствующего календарного года компетентными органами Беларуси и России индикативных балансов и (или) протокола на очередной календарный год перечень формируется, исходя из объемов нефтепродуктов, предусмотренных индикативными балансами и (или) протоколом на текущий календарный год.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2024 г.