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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСИНСПЕКЦИИ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
12:20 19.07.2019

Указом №269 утверждена новая редакция Положения о Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ принят в целях приведения Положения в соответствие с требованиями указа №376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», а также для урегулирования ряда вопросов функционирования Госинспекции.

В частности, скорректированы основания для прекращения деятельности субъектов хозяйствования, нарушающих природоохранное законодательство. Определен порядок безвозмездного получения Государственной инспекцией данных, содержащихся в информационных системах иных госорганов. В качестве одной из социально-правовых гарантий для должностных лиц Госинспекции предусмотрена выплата денежных компенсаций за пользование жилыми помещениями по договору найма или поднайма, за временное проживание в гостиницах при назначении в другую местность. Эта мера обеспечит возможность ротации наиболее квалифицированных кадров для повышения эффективности работы территориальных органов.

Кроме того, указом утвержден обновленный состав коллегии Госинспекции и Порядок применения физической силы, специальных средств, применения и использования оружия сотрудниками этой инспекции.
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