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ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС БЕЛАРУСИ О НЕДРАХ ПРОВОДИТСЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ДО 5 АВГУСТА

17:28 18.07.2019 На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов», которым предусмотрена корректировка Кодекса о недрах. Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 июля по 5 августа 2019 года включительно на электронный адрес: .