|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС БЕЛАРУСИ О НЕДРАХ ПРОВОДИТСЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ДО 5 АВГУСТА
17:28 18.07.2019
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов», которым предусмотрена корректировка Кодекса о недрах.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 июля по 5 августа 2019 года включительно на электронный адрес: .
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.07.2019
Курсы в банках
на 18.07.2019
Конвертация в банках
на 18.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте