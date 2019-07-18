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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ ВНЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ПО ТАКСОВОЙ СТОИМОСТИ В 2020 ГОДУ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 28 ИЮЛЯ
15:03 18.07.2019

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об объемах реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2020 году».

Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 28 июля 2019 года .
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