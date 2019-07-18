Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 232 от 17 июня 2019 г. утверждена новая редакция Инструкции о порядке диагностики автомобильных дорог общего пользования, а также определена периодичность проведения оценки параметров при диагностике автомобильных дорог.

В соответствии с документом, автомобильные дороги диагностируются путем: обследования конструктивных элементов автомобильных дорог и дорожных сооружений; сбора и анализа информации о параметрах и состоянии конструктивных элементов автомобильных дорог и дорожных сооружений, характеристиках транспортных потоков и иной информации.

Диагностика автомобильных дорог производится поэтапно и включает в себя: планирование и организацию выполнения диагностики автомобильных дорог; подготовительные работы; сбор исходной информации; полевые работы; работы по обработке результатов полевых работ, их анализ с оценкой транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, обоснованием и назначением ремонтных мероприятий; формирование (обновление) баз данных о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и дорожных сооружений.

На владельцев автомобильных дорог возложены обязанности по:

ежегодному планированию и организации выполнения диагностики автомобильных дорог в соответствии с установленной периодичностью проведения оценки параметров при диагностике автомобильных дорог;

утверждению технического задания на работы по диагностике автомобильной дороги, в котором определяется объем этих работ;

обеспечению доступа к конструкциям и элементам дорожных сооружений для проведения полевых работ организациям, осуществляющим диагностику автомобильных дорог;

внесению результатов полевых работ (данных измерений) в базы данных о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и дорожных сооружений не позднее 30 календарных дней после выполнения измерений (по поручению владельца внести результаты может выполнявшая работы по диагностике организация).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу после официального опубликования.