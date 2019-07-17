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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА
10:11 18.07.2019
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 58 от 28 июня 2019 г. внесены изменения в порядок изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, в соответствии с документом исключается обязанность по направлению запросов иностранным производителям товаров.
Кроме того, предусматривается необходимость исследования информации о ценах, размещенной потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на электронных торговых площадках, а также размещение запросов о предоставлении сведений на одной из электронных торговых площадок (по выбору) в случае приобретения товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой потребности которых составляет от 50 до 300 базовых величин включительно.
Помимо этого, запросы о предоставлении сведений направляются поставщикам (подрядчикам, исполнителям) только в случае отсутствия информации о ценах на предлагаемые ими товары (работы, услуги) на их официальных сайтах в интернете, электронных торговых площадках.
Постановление вступает в силу18 июля 2019 г.
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